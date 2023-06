Panchina Frosinone, c’è Di Francesco in pole

Dopo aver salutato Fabio Grosso, il Frosinone è alla ricerca del tecnico per affrontare la prossima stagione in Serie A. Secondo quanto riportato in esclusiva da Sportitalia, il nome più caldo in queste ore è quello di Eusebio Di Francesco. I ciociari sono alla ricerca di un nome di esperienza, che conosce la categoria e sa come entrare nella testa del gruppo. Un identikit che corrisponderebbe a quello fornito dal presidente Stirpe in conferenza stampa (“Vorrei un allenatore che sappia lavorare con il 4-3-3 e sappia valorizzare i giocatori che abbiamo”).

Foto: Twitter Roma