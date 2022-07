Tutto confermato: Delli Carri è un nuovo giocatore del Como

Confermata l’esclusiva del 22 giugno: Filippo Delli Carri è un nuovo giocatore del Como. Dopo essersi svincolato dalla Juventus, il difensore sarà il nuovo rinforzo per la difesa di Giacomo Gattuso. Come si apprende attraverso il sito ufficiale della Serie B, il contratto è già stato depositato. Il ragazzo di Torino la passata stagione ha militato in prestito alla Salernitana in Serie A collezionando, però, appena sei presenze fra campionato e Coppa Italia.

Foto: Instagram Como