Il Como batte un colpo. È fatta per Filippo Delli Carri, classe 1999, che si svincolerà tra pochi giorni dalla Juve. Rientrato dal prestito di Salerno, il club bianconero ha ritenuto opportuno non rinnovare il contratto in scadenza. E il Como ha subito approfittato della situazione, assicurandosi un giovane dalle qualità molto interessanti. Ci sono già accordi per un contratto biennale.

Foto: Sito Salernitana