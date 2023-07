Il Catanzaro ha preso, in prestito dal Sassuolo, il giovane Luca d’Andrea. I calabresi hanno depositato il suo contratto in Lega B, la stessa che ha da poco reso nota l’ufficialità della trattativa. Confermato, quindi, quanto vi avevamo anticipato lo scorso 20 luglio. Per lui, che ha già esordito in Serie A, si tratta della prima esperienza al di fuori dell’Emilia-Romagna.

Foto: sito Catanzaro