Un altro colpo per il Catanzaro. Pochi minuti fa sono stati raggiunti gli accordi con il Sassuolo per l’arrivo dell’esterno offensivo Luca D’Andrea, classe 2004. Cresciuto nelle giovanili della Spal, adesso la possibilità di avere spazio in Serie B. D’Andrea al Catanzaro in dirittura.

Foto: Sito Catanzaro