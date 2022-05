Tutto confermato (da ieri): il Cagliari procede all’esonero costoso di Mazzarri, è ufficiale

Il Cagliari esonera Walter Mazzarri, notizia nell’aria da già. Adesso è ufficiale, in attesa dell’annuncio di Alessandro Agostini. La famosa soluzione interna che già ieri aveva la precedenza su qualsiasi altro nome fantasioso. Tutto questo perché il Cagliari dovrà provvedere al rinnovo fino al 2024 di Mazzarri, pattuito nei giorni dell’accordo. Mazzarri avrebbe avuto il rinnovo in caso di esonero con il Cagliari in una posizione di classifica fuori dalle ultime tre. Esattamente la situazione attuale, la decisione di Giulini sarà costosissima. E nel prossimo turno di campionato il Cagliari si giocherà quasi tutto nella trasferta di Salerno.

Foto: Twitter Cagliari