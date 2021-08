Tutto confermato: Cerri è un nuovo attaccante del Como

Lo scorso 26 luglio vi avevamo parlato del tentativo del Como di prendere in prestito Alberto Cerri, attaccante di proprietà del Cagliari, con il calciatore ancora indeciso sul suo futuro. Circa tre settimane dopo, cioè oggi, è arrivata la fumata bianca definitiva. L’annuncio ufficiale del suo trasferimento dalla Sardegna alla Lombardia è stato dato dal club rossoblù:

“Il Cagliari Calcio comunica la cessione al Como del calciatore Alberto Cerri che si trasferisce in prestito sino al termine della stagione sportiva 2021-22. Arrivato in Sardegna nell’estate 2015, Cerri ha collezionato in rossoblù 82 gare e 8 reti: tra le più importanti quella realizzata al suo primo anno nell’Isola – nello 0-3 contro il Bari – che diede alla squadra la matematica certezza della pronta risalita in Serie A. Altri due gol però resteranno di certo impressi a lungo nella memoria di ogni tifoso del Cagliari: entrambi segnati in casa, di testa, a tempo abbondantemente scaduto e a completare due rimonte incredibili dall’1-3 al 4-3. La rete realizzata contro la Sampdoria, il 2 dicembre 2019; ma soprattutto l’ultima, datata 17 aprile 2021: cross dalla destra di Pereiro e inzuccata vincente dell’attaccante, un gol che si rivelerà fondamentale per la conquista della salvezza. Per Cerri, classe 1996, inizia ora un nuovo capitolo della sua carriera, con la possibilità di giocare con più continuità e mettere in mostra tutte le sue qualità.

Buona stagione, Alberto!”.

Foto: Instagram Cerri