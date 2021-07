Esclusiva: Como, non solo Cerri. Mega offerta alla Lazio per Gondo

Il Como sta preparando una stagione da protagonista. Ha preso Luvombo in prestito dal Cagliari, spera di strappare il sì di Cerri sempre in uscita dal club sardo, ma il vero grande obiettivo si chiama Cedric Gondo. Quest’ultimo è tornato alla Lazio dal prestito di Salerno, è stato uno dei protagonisti della promozione, la Salernitana vorrebbe riprenderlo ma entriamo nei sentieri delicati e complicati (anche in caso di risoluzione). Ecco perché il Como si è inserito con una mega offerta sia alla Lazio che al ragazzo ivoriano classe 1996. E Gondo prescinde dall’operazione Cerri, il Como vorrebbe schierare un tandem di assoluto spessore.

Foto: Instagram Salernitana