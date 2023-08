Tutto confermato: Cengiz Under è un nuovo calciatore del Fenerbahce

Tutto confermato: Cengiz Under è un nuovo calciatore del Fenerbahce. L’ufficialità è arrivata direttamente dai canali social del club turco: “Il nostro club ha raggiunto un accordo di principio con il calciatore e il suo club Olympique de Marseille sul trasferimento del calciatore professionista Cengiz Ünder. Il calciatore verrà stasera a Istanbul per sottoporsi ai controlli sanitari e per negoziare il trasferimento”.

Foto: Instagram Under