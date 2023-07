Under molto vicino al Fenerbahce

Cengiz Under, ex Roma nel frattempo finito all’Olympique Marsiglia, è molto vicino al Fenerbahce. Come riporta L’Equipe, i francesi hanno appena inserito nel reparto offensivo il volto nuovo Sarr e per Under non sembra esserci più posto: né il club né il calciatore, si legge, hanno espresso la loro opposizione al trasferimento che è in dirittura. I due club hanno trovato l’accordo, il Fenerbahce ce l’ha con il giocatore. Under è pronto a tornare in Turchia.

Foto: Instagram personale