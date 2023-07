Ecco Castellanos a Roma per le visite mediche. Il video

Questa mattina, Valentin Castellanos è sbarcato a Roma pronto per le visite mediche. Ormai è a un passo dall’iniziare ufficialmente la sua avventura alla Lazio. In serata raggiungerà i compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore. Vi avevamo rivelato alla mezzanotte tra venerdì e sabato che non ci sarebbe stato stop alcuno alla trattativa, mentre la sera di sabato vi abbiamo anticipato e twittato la svolta a sorpresa. Ora sta per avviarsi definitivamente a conclusione questa importante operazione da circa 15 milioni per i colori biancocelesti [GUARDA IL VIDEO]