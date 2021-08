Tutto confermato: Caso passa al Cosenza, ora è ufficiale

Colpo in attacco per il Cosenza. Come vi avevamo anticipato, la società calabrese ha definito l’ingaggio del promettente attaccante Giuseppe Caso. Ecco il comunicato del club:

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Caso, proveniente dalla Società Genoa Cricket and Football Club. L’attaccante, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 9 dicembre 1998, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022. E’ cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Esordisce tra i professionisti con il Cuneo, nella Serie C 2018/2019. Dopo una stagione in prestito ad Arezzo viene acquistato dal Genoa nel settembre 2020. Con i grifoni fa il suo debutto nella massima serie in occasione della gara di “Marassi” con la Juventus. Caso, che ha scelto la maglia numero 10, è ora pronto a vestirsi di rossoblù!”.

Foto: Sito ufficiale Cosenza