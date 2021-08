Il Cosenza chiude finalmente l’operazione Sanasi Sy che vi avevamo anticipato in tempi non sospetti. Si tratta del terzino sinistro francese classe 1999, di proprietà della Salernitana, nel pomeriggio il via libera. È in arrivo anche Giuseppe Caso, esterno offensivo di proprietà del Genoa.

Foto: Instagram Salernitana