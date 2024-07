Tutto confermato: Artistico è un nuovo attaccante della Juve Stabia

Come vi avevamo già anticipato, Gabriele Artistico è un nuovo attaccante della Juve Stabia. L’ex attaccante della Virtus Francavilla, dopo aver firmato con la Lazio, si trasferisce in Campania con la formula del prestito. Di seguito l’annuncio del club: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dalla SS Lazio, dell’attaccante, classe ’02, Gabriele Artistico, fino al 30 giugno 2025. Il calciatore, nativo di Roma, è cresciuto calcisticamente nel Parma e ha vestito anche la maglia del Monterosi, del Gubbio, del Renate e della Virtus Francavilla”.

Foto: Instagram Juve Stabia