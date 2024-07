Gabriele Artistico, visite con la Lazio. E conferme totali sulla Juve Stabia

Gabriele Artistico sta facendo le visite con la Lazio, confermando la nostra esclusiva dello scorso primo luglio quando vi avevamo annunciato l’accordo a parametro zero con il club biancoceleste e la possibilità concreta di andare a giocare in Serie B. Avevamo individuato la Juve Stabia o lo Spezia come probabile soluzione e non la Salernitana. Siamo ai dettagli, Artistico completerà le visite e poi raggiungerà la nuova destinazione.

Foto: Instagram Gabriele Artistico