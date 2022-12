Tutto confermato: Andreazzoli ha risolto il suo contratto con l’Empoli. Ora la firma con la Ternana

Aurelio Andreazzoli ha risolto il suo contratto con l’Empoli. L’annuncio è stato dato dallo stesso club toscano con un comunicato, con il tecnico che adesso firmerà per la Ternana: “Empoli Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con Aurelio Andreazzoli e con i membri del suo staff.

Al tecnico e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale”. Adesso, come già vi avevamo raccontato, per Andreazzoli inizierà una nuova avventura sulla panchina della Ternana,

Foto: sito Empoli