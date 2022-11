Bandecchi: “Al 99% abbiamo l’allenatore”. Dalla frenata Ternana per D’Aversa alla svolta Andreazzoli

Stefano Bandecchi, numero uno della Ternana, ha dato importanti indizi sul nuovo allenatore dopo l’esonero di Lucarelli. Ha parlato, come spesso fa, attraverso un video pubblicato su Instagram. “Al 99 per cento è stato individuato il nuovo allenatore. Un allenatore che negli ultimi 5 anni ha espresso il massimo. Vedremo, arrivederci a tutti”.

Fino a stamattina la Ternana ha cercato di sbloccare l’operazione D’Aversa, prima scelta. Ma il tecnico abruzzese, legato ancora alla Samp, ha chiesto due anni e mezzo di contatto, riservandosi qualche giorno in più per riflettere. Evidentemente non troppo convinto di tante cose. Così la Ternana ha virato su Aurelio Andreazzoli, sedotto e abbandonato dal Genoa. Impegno possibile fino al 2024 dopo la risoluzione con il Genoa. Trattativa vicinissima alla definizione.

Foto: Twitter Ternana