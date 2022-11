Tutto confermato: Andrea Soncin è il nuovo allenatore (ad interim) del Venezia

Confermata l’indiscrezione del 30 ottobre, Andrea Soncin è il nuovo allenatore del Venezia. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Il Venezia FC comunica che Andrea Soncin è stato nominato allenatore ad interim della prima squadra dopo l’esonero di Ivan Javorčić.

Soncin, 44 anni, è il tecnico della Primavera del Venezia FC. Ha ricoperto il ruolo di allenatore ad interim della prima squadra negli ultimi cinque turni della stagione 2021/22 di Serie A, dopo l’esonero di Paolo Zanetti, ottenendo una vittoria, due pareggi e due sconfitte. In precedenza, è stato collaboratore tecnico di Zanetti nella stagione 2020/21, in cui il Venezia ha conquistato la promozione in Serie A. Sotto la guida di Soncin, la Primavera è attualmente al quarto posto nel campionato Primavera 2 2022/23 con cinque vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta.

Lo staff di Soncin sarà composto da Alessandro Turone (collaboratore tecnico), Maurizio Peccarisi (collaboratore tecnico), Gilberto Voltolina (collaboratore tecnico), Massimo Lotti (allenatore dei portieri), Francesco Cavedon (preparatore atletico), Andrea Disderi (preparatore atletico) e Alessio Chiarin (match analyst)”.