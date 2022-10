L’indiscrezione: Venezia, dal no di D’Aversa alle valutazioni su Stellone. C’è anche Soncin

Il Venezia decide. Javorcic è ormai ai saluti, il rendimento lo inchioda. D’Aversa era il principale indiziato, ma – come raccontato ieri – ha detto no. Di Francesco era stato appena sondato, Stellone è un candidato da tenere in considerazione. Ma occhio alla soluzione interna Soncin, già sperimentata alla fine della scorsa stagione.

Foto: twitter Venezia