Tuchel sull’addio di Rudiger: “A nessuno farà piacere, Toni è stato un fattore importante”

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra il suo Chelsea e il Manchester United. Inevitabile toccare il tema Rudiger, promesso sposo del Real Madrid: “Il suo addio? A nessuno farà piacere, perché Toni è stato un fattore importante nella nostra stagione e mezza insieme. Dà fiducia a tutti nello spogliatoio, è un personaggio unico e un leader aggressivo, inoltre è disponibile praticamente per ogni partita, gioca a un livello eccezionale e ti dà fiducia se giochi accanto a lui o intorno a lui. Toni distoglie l’attenzione dagli altri. Si assume e ama la responsabilità. Non credo che a nessuno piaccia questa decisione, ma al momento dobbiamo accettarla e l’accetteremo“.

Foto: Twitter Premier League