Rudiger e il Real: avrà il contratto che voleva

Antonio Rudiger ha scelto il Real, perfettamente ricambiato. Una pista anticipata da Marca martedì scorso e ribadita ieri mattina, una primogenitura che si è rivelata corretta. Rudiger aveva trattato con il Real diverse settimane fa, poi erano subentrati altri club (Juve compresa) ma senza arrivare a un’intesa. Tutto questo perché Rudiger ha sempre chiesto (commissioni a parte) una cifra superiore ai 10 milioni a stagione più bonus. Impegnato nella ricerca degli attaccanti per la prossima stagione, con fortuna molto alterna in queste settimane, il Real ha deciso di uscire alla scoperto per regalare ad Ancelotti un grande specialista della difesa. Tuchel si era detto ottimista e fiducioso per il rinnovo, ma è chiaro che le vicende del Chelsea hanno avuto un peso. È evidente che Rudiger abbia fretta di decidere il suo futuro e sta per fare una scelta Real.

Foto: Twitter Premier League