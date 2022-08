Tuchel rischia la squalifica per le frasi sugli arbitri dopo Chelsea-Tottenham

L’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, è sotto indagine della Federcalcio inglese. Nel mirino le sue parole dopo il pareggio contro il Tottenham dello scorso 14 agosto. Il tecnico aveva affermato che “forse sarebbe meglio” se un certo arbitro – Anthony Taylor – non dirigesse più le partite dei Blues. La FA ha concluso un’indagine sui commenti di Tuchel, accusandolo di condotta impropria attraverso in coinvolgimento di pregiudizi, mettendo in dubbio l’integrità di un arbitro o portando il gioco in discredito. Il tecnico tedesca avrà tempo fino a giovedì per rispondere.

Foto: Twitter Chelsea