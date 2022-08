Tuchel-Conte: doppia rissa. Espulsi nel finale

Alta tensione tra Antonio Conte e Thomas Tuchel nel derby Chelsea–Tottenham di Premier League. I due allenatori sono venuti a contatto dopo il momentaneo pareggio di Hojbjerg per gli Spurs: petto contro petto per un attimo, prima di essere divisi. Il motivo? L’esultanza di Antonio Conte. Il tedesco è andato a protestare col quarto uomo per l’esultanza del tecnico italiano, Conte s’è girato di scatto e ha detto “What?”. Da lì animi accesi per tutto il resto della partita, toccando l’apice nel finale di partita. Infatti, al fischio finale Conte e Tuchel sono andati l’uno verso l’altro con l’intenzione di salutarsi. Conte ha dato la mano velocemente a Tuchel, che l’ha trattenuta mentre il tecnico degli Spurs cercava di allontanarsi. Altro battibecco e capannello di giocatori e staff intorno, principio di rissa sedato a fatica.

