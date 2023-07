Tuchel: “Gravenberch è uno sfidante, vuole sempre il meglio. Kane? Cerchiamo un numero 9, ma non parlo di giocatori di altri club”

Lunga conferenza stampa di Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, che ha parlato di diversi temi, tra cui Leon Goretzka e Ryan Gravenberch, due giocatori che potrebbero lasciare il Bayern. L’olandese, come raccontato, è seguito dal Milan: “Se Gravenberch resta? Troppo presto per parlare di questo ma posso dire che entrambi sono nella nostra squadra. Ryan ha il ruolo di sfidante e deve tirar fuori il meglio da ciò. Leon viene da un finale di stagione insoddisfacente, ci aspettiamo molto da lui. Non ho saputo da Leon che ha altri piani. Tutti i centrocampisti sono qui e vogliono vedere prima cosa ha in mente il mister. Penso che sia troppo presto nella finestra di mercato per commentare questo”.

Su Kane: E’ una risposta noiosa, consueta im questo periodo. Non parlo di giocatori di altri club, la societàò sta facendo le sue valutazioni. Posso dire che cerchiamo un numero 9, è vero, ma se sarà Kane non posso dirlo”.

Sul rientro di Neuer: “Ha solo bisogno di essere valutato giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Poi ne sapremo di più. Tuttavia, penso che Supercoppa e l’inizio della Bundesliga arrivino probabilmente troppo presto per rivederlo in campo. Inizierà ad agosto l’allenamento con la squadra e poi vedremo come va”.

