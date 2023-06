Esclusiva: Milan, sondaggio per Gravenberch. E avanza Musah

Il Milan cerca un centrocampista forte. La sorpresa delle ultime ore è rappresentata da un sondaggio approfondito per Ryan Gravenberch, classe 2002 che ha un lungo contratto con il Bayern (scadenza 2027). Gravenberch era stato cercato sia dal Liverpool che dal Newcastle, ma il Bayern fin qui non ha ceduto, infatti poi il Newcastle (che aveva cercato anche Mac Allister e Ruben Neves) ha virato su Tonali. Gravenberch può giocare sia un centrocampo a due che a tre, ha una valutazione superiore ai 35 milioni, il sondaggio Milan c’è stato e per lui verrebbe fatto un grande sacrificio, fermo restando che il Bayern fin qui non ha cambiato posizione. Per questo motivo resta assolutamente in corsa Yunus Musah, in uscita dal Valencia, valutato oltre 25 milioni e che ha chance in aumento. In lizza anche Reijnders dell’AZ, ma con importante concorrenza Premier (West Ham in testa).

Foto: twitter Bayern