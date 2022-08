Tuchel conferma: “Marcos Alonso vuole andar via, il club ha accettato”

Mentre continuano a diffondersi voci di mercato sull’approdo imminente di Marcos Alonso al Barcellona, è giunta la conferma di Thomas Tuchel in merito alla cessione dello spagnolo. L’allenatore del Chelsea ne ha parlato nel corso della conferenza stampa al termine della gara contro l’Everton, vinta dai Blues grazie al gol su rigore di Jorginho: “Marcos Alonso ha chiesto di andar via, vuole farlo e il club l0 ha accettato. Per questo non aveva senso fosse oggi in campo”.

Foto: Twitter Chelsea