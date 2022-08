Sport: Marcos Alonso a un passo dal Barcellona. Possibili visite nel weekend

Marcos Alonso è a un passo dal Barcellona. Stando quanto riportato da Sport, il terzino potrebbe lasciare il Chelsea e approdare in Catalogna già nel weekend per svolgere le visite mediche di rito e porre la propria firma sul contratto con il club di Laporta. Per il terzino classe ’90 si tratterebbe di un ritorno in patria, infatti Alonso è cresciuto nelle giovanili e ha esordito in Liga con la maglia dei rivali storici del Barça: il Real Madrid.

Foto: Instagram Marcos Alonso