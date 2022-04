Tributo a Ronaldo ad Anfield, la sorella Elma: “Grazie Liverpool, non dimenticheremo mai questo gesto”

Come noto ieri Ronaldo non era presente ad Anfield per la sfida del suo United contro il Liverpool. Al minuto c’è stato un lungo applauso per esprimere vicinanza al portoghese, un gesto non da poco che ha trovato l’approvazione di tutto il mondo ed in particolare della famiglia dell’ex Juve. La sorella Elma, da Madeira, ha mostrato tutta la sua emozione per il sostegno mostrato al fratello Cristiano, scrivendo sui Social: “Grazie per questo, Liverpool. Non dimenticheremo mai quello che avete fatto oggi”.

FOTO: Instagram Ronaldo