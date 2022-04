Anfield tributa Cristiano Ronaldo: al minuto 7 lungo applauso per esprimere vicinanza al portoghese

Alle 21 sono in campo in Premier, Liverpool e Manchester United. Nei Red Devils non c’è in distinta Cristiano Ronaldo, che nella giornata di ieri ha perso uno dei due gemelli, deceduto al momento del parto della sua compagna Georgina Rodriguez.

Al minuto numero 7, tutto lo stadio di Liverpool si è infatti unito in un lungo applauso per far sentire il proprio sostegno al campione del Manchester United, nonostante la grande rivalità tra le due squadre.

Foto: Twitter United