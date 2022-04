Tributo a Ronaldo a Liverpool, il ringraziamento del portoghese: “Non lo dimenticherò mai”

Negli scorsi giorni ha fatto parlare il tributo dedicato a Ronaldo ad Anfield, con il pubblico che al minuto sette ha riservato un lungo applauso per esprimere vicinanza al portoghese. Un gesto non da poco, con CR7 che ha ringraziato via Instagram: “Un mondo… Uno sport… Una famiglia globale… Grazie, Anfield. Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione”.

FOTO: Twitter Ronaldo