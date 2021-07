Trezeguet: “Zidane è stato l’allenatore che ha gestito meglio Cristiano Ronaldo”

Nel corso dell’intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport (qui per leggere altri passaggi), David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ha parlato anche della gestione di Cristiano Ronaldo e di Zidane, suo compagno in Nazionale.

Queste le sue parole: “Io credo che nessuno come Zidane abbia saputo gestire Cristiano Ronaldo. Magari si fossero ritrovati alla Juve sarebbe stato fantastico. Forse alla Juve è mancato un certo dialogo. Un allenatore può prendere un giocatore, fargli vedere una partita e dire: ‘Guarda, hai camminato per 90 minuti. Dammi una mano a vincere’. Ci sono giocatori che ti fanno vincere e non puoi averli contro. Ronaldo ti fa vincere, e anche Dybala; altri, con tutto il rispetto, meno. Forse con Sarri e Pirlo è mancato questo, ma sono ipotesi”.