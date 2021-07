Trezeguet: “Ecco perché ho lasciato la Juventus. Grave errore cedere Coman”

David Trezeguet da qualche giorno non è più il Brand Ambassador della Juve. L’ex attaccante, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha spiegato i motivi del suo addio. ” Voglio reinserirmi nel calcio. Ora ci sono allenatori giovani ma non molti dirigenti giovani: penso che siamo all’inizio di un cambio generazionale. E poi perché devo dimostrare a me stesso di poterlo fare”.

Poi sull’andamento della Juventus . “Lasciar andare via Coman un grave errore. Colpo di genio? Prendere Cristiano Ronaldo. Allegri?Nella gestione di certe partite sicuramente. La Juve ha rischiato di non andare in Champions per uno 0-3 col Milan. Con Allegri non sarebbe successo. Bilancio ultimi due anni? È ancora un riferimento in Italia. È praticamente l’ultimo club con una proprietà italiana e qui domina. A livello internazionale no, questo è chiaro. La problematica per me è la mentalità”.