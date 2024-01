Trevoh Chalobah proposto al Milan quattro giorni fa. La situazione

Trevoh Chalobah viene accostato da qualche quotidiano al Milan, confermando la nostra indiscrezione – a quei tempi inedita – di quattro giorni fa. Avevamo parlato di intermediari che avevano proposto il profilo del classe 1999 di proprietà del Chelsea che è reduce da un infortunio e che ora ha voglia di giocare con continuità. Sulle sue qualità non si discute, quattro giorni è stato proposto anche al Napoli, in passato era stato seguito dall’Inter. Chalobah ha altre richieste in Premier, la situazione va seguita. Avevamo tenuto il nome di Brassier, ovviamente senza sfiorare minimamente l’argomento Buongiorno. Lenglet ha un ingaggio enorme e si trova bene all’Aston Villa, su Kiwior – sul taccuino rossonero da settimane – l’Arsenal deve decidere se aprire al prestito oppure no.

Foto: Instagram Chalobah