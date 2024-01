L’indiscrezione: difensore Milan, resiste una pista. Proposto Chalobah (anche al Napoli)

Il Milan deve prendere un difensore centrale, dipenderà molto dal budget che vorrà investire. Buongiorno sembra davvero fuori budget, capiremo presto se la situazione cambierà, abbiamo preso atto delle rassicurazioni di Cairo sulla sua blindatura a gennaio. Vedremo. Resiste Brassier, punto di forza del Brest, ma servono una quindicina di milioni bonus compresi. Nelle ultime ore al Milan è stato proposto Trevoh Chalobah in uscita dal Chelsea che vuole lasciare i Blues per andare a giocare e che sta valutando diverse proposte non soltanto dalla Serie A. Chalobah è stato offerto da alcuni intermediari anche al Napoli, un altro club a caccia del difensore centrale.

Foto: Instagram Chalobah