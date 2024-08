Trapani: Valietti è ufficiale. Merola in stand-by, i motivi

Federico Valietti è da poche ore ufficialmente un nuovo terzino del Trapani, in prestito dal Genoa, confermando la nostra esclusiva di pochi giorni fa. Si è invece bloccata la trattativa per l’attaccante Merola, malgrado un accordo totale con il Pescara. Il Trapani aveva fatto un’importante offerta, accettata dal club abruzzese, migliorando l’ingaggio di Merola. Ma le riflessioni di Merola che insegue la Serie B (ma nessuno fin qui ha offerta la cifra del Trapani) e le ulteriori valutazioni del club siciliano hanno messo la trattativa in una fase di stand-by, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Foto: Sito ufficiale Trapani