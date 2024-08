Esclusiva: Trapani show, in arrivo anche Merola! E Valietti a un passo

Il Trapani sempre più scatenato, il patron Valerio Antonini sta mettendo su una squadra di spessore dopo la promozione mai in discussione dalla Serie D. Dopo aver preso Facundo Lescano, il Trapani è a un passo da Davide Merola, classe 2000 in uscita dal Pescara, autentico lusso per la C. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Merola è stato a lungo a un passo dal Catania ma l’irruzione di Antonini ha ormai bruciato la concorrenza. Il Trapani è inoltre sul punto di chiudere per Federico Valietti, terzino destro classe 1999 di proprietà del Genoa e reduce da una parentesi a Taranto.

Sito ufficiale Trapani