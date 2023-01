Traorè in Inghilterra per le visite mediche

Hamed Junior Traoré sarà un nuovo calciatore del Bournemouth. L’addio del centrocampista offensivo fa scattare l’effetto domino, con il Sassuolo che – come anticipato – lo sostituirà con Nedim Bajrami dall’Empoli. Il ventiduenne ivoriano, classe 2000, è già in Inghilterra con gli agenti per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà ai The Cherries.

Foto: sito ufficiale Sassuolo