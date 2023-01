Bajrami al Sassuolo: tutto vero e in dirittura! Traoré verso il Bournemouth libera l’albanese per Dionisi

Il Sassuolo si appresta a fare l’ennesima plusvalenza. Il Bournemouth dopo aver incassato il no da parte di Nicolò Zaniolo, ha continuato a cercare in Italia il rinforzo per il proprio centrocampo. E lo ha trovato in Hamed Junior Traoré. Una trattativa uscita allo scoperto questa mattina come riportano alcune fonti italiane, un’operazione da circa 30 milioni bonus compresi. L’addio del centrocampista ivoriano, sblocca l’arrivo in neroverde di Nedim Bajrami, un’idea di quest’estate e che è tornata di moda questo pomeriggio. Dionisi si appresta ad abbracciare il centrocampista albanese, circa 7 milioni all’Empoli.

Foto: Instagram Empoli