Totti su Zaniolo: “Fossi in lui metterei al primo posto il rispetto nei confronti dei tifosi. Tempo fa gli diedi qualche consiglio”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Sky Sport, Francesco Totti ha anche toccato il tema Zaniolo: “Già tempo fa parlai con Nicolò, gli diedi qualche consiglio. Però non so se l’abbia recepito o meno. L’ultimo pensiero spetta sempre a lui, dovesse rimanere alla Roma capirebbe l’importanza di questa maglia e onorerebbe i tifosi. Hanno fatto qualcosa di diverso, quest’anno, metterei per prima cosa il rispetto nei confronti dei tifosi. La scelta migliore starà a lui“.

Foto: Twitter Roma