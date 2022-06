Totti: “Lukaku-Dybala? Sarebbe una coppia top che qualsiasi allenatore vorrebbe”

Francesco Totti, raggiunto dai microfoni di Sky Sport, ha parlato della possibilità che Dybala e Lukaku compongano la prossima coppia d’attacco dell’Inter: “Zanetti più convincente di me? Meglio che non parlo di questo, so come è andata. Tuttora lo sento, dico che non dipende solo da Dybala. Se dipendesse da lui, ci sarebbero più speranze. Lui con Lukaku? Io penso che sarebbe una coppia formidabile: l’estro di Dybala unito alla forza fisica di Lukaku sarebbe un binomio top che qualsiasi allenatore vorrebbe“.

