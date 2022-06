Francesco Totti, raggiunto dai microfoni di Sky Sport, ha speso parole importanti per Lorenzo Pellegrini: “Pellegrini il nuovo numero 10 dell’Italia? Per me potrebbe anche essere il nuovo 10 della Roma, non credo però la prenderà conoscendolo. È un grande giocatore, l’ho già detto. Glielo sto cedendo? Io non c’entro più nulla, sta alla società decidere se darglielo“.

Foto: Twitter Roma