Francesco Totti, presente all’Integration Heroes Match di Milano, non ha parlato solo di José Mourinho, dedicando un pensiero anche a Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo: “Pellegrini? Per me è capitano, sta facendo bene e sta portando la fascia con dignità e onore. Zaniolo? Non so il futuro, ha un contratto ancora ed è un giocatore importante per la Roma“.

Foto: Twitter Roma