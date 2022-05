Totti: “Un voto a Mourinho? Gli darei sempre dieci. Mi piace come uomo e come personaggio”

Francesco Totti, una delle stelle che prenderà parte all’Integration Heroes Match, ha parlato dalla zona mista di San Siro: “Un voto a Mourinho? A Mourinho gli darei sempre un 10, come va va. Anche perché mi piace sia come persona, come uomo e come personaggio. Mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui? Sì, molto, può essere che quest’anno ricomincio.

Un voto a Inzaghi e all’Inter? Nove va bene? Ha vinto la Coppa Italia, è arrivato secondo fino alla fine… 10 solo a chi vince. Anzi, 10 non si dà mai“.

Foto: Twitter Totti