Tottenham-Vitesse, Conte regolarmente in panchina con gli Spurs

Antonio Conte sederà regolarmente stasera in panchina nel match di Conference League contro il Vitesse e farà così il suo debutto sulla panchina del Tottenham. Il tecnico salentino e il suo staff hanno ricevuto il permesso di soggiorno, come come avevamo raccontato nella serata di ieri e confermato dal club londinese con una nota ufficiale.

We can confirm that Antonio and his coaching staff have received their work permits and will take charge of tonight’s @europacnfleague group match against @MijnVitesse at @SpursStadium.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 4, 2021