Grand Hotel Tottenham, suite Conte: nessuna sorpresa, domani il debutto

Adesso c’è la definitiva quadratura, quel poco che mancava, rispetto alla tempistica che ha portatosulla panchina del. Nella notte tra sabato e domenica il primo significativo contatto che vi abbiamo svelato, le giornata di domenica e lunedì per perfezionare gli accordi , martedì l’arrivo a Londra, ieri l’annuncio con la durata contrattuale che vi avevamo anticipato (un anno e mezzo come base). Avevamo aggiunto che Conte, nelle intenzioni del club, avrebbe dovuto esordire domani sera in Conference League contro il Vitesse, c’erano abbondantemente i tempi per risolvere la questione legata al permesso di lavoro. E così sarà. Dalla notte tra sabato e domenica all’attesa per l’esordio: apre il Grand Hotel Tottenham, c’è Conte al comando.