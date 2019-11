In Portogallo sicuri: Tottenham, pronto il nuovo assalto a Bruno Fernandes

L’approdo di José Mourinho sulla panchina del Tottenham coinciderà con un rilancio delle ambizioni degli Spurs anche in sede di calciomercato. Secondo quanto riportato dalla stampa lusitana (da O Jogo a Record passando per A Bola), tra i profili sul taccuino dello Special One ci sarebbe anche il nome di Bruno Fernandes. L’ex Novara, Udinese e Sampdoria era un obiettivo degli Spurs già in estate – come vi avevamo raccontato – nelle prossime settimane partirà il nuovo assalto del Tottenham per il centrocampista dello Sporting, il cui cartellino si aggirerebbe sui 70 milioni di euro.

Foto: maisfutebol.iol.pt