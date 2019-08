Il retroscena: pressing United per Bruno Fernandes, ma venerdì il Tottenham…

La Supercoppa portoghese tra pochi minuti, poi il futuro di Bruno Fernandes. Non c’è troppo tempo, il mercato in Inghilterra chiude giovedì. Il pressing del Manchester United aveva portato a un accordo di massima con annuncio e visite previsti da lunedì in poi. Ma il presidente dello Sporting è sempre abile a giocare al rialzo e a cambiare le carte, ora è Bruno Fernandes che vuole chiarezza. Va comunque registrato che venerdì scorso il Tottenham è stato a Lisbona (la seconda volta in due settimane) per forzare e rialzare, il sondaggio del Real Madrid è rimasto fin qui tale. E nelle prossime ore tutto inevitabilmente sarà più chiaro.

Foto: maisfutebol