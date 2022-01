Tottenham: Kulusevski più Bentancur, conferme. I retroscena e gli incastri (con Zakaria in attesa)

Dejanpiù Rodrigo, doppio tentativo (concreto) in corso del. Non Kulusevski o Bentancur, la volontà è quella di provare a chiudere entrambe le operazioni, esattamente come svelato diverse ore fa . Ripetiamo: per Kulusevski la Juve era partita da oltre 50 milioni, provocatoriamente. Adesso siamo attestati su una base di 3-4-5 milioni di prestito oneroso (che verrebbero girati al Borussia Moenchengladbach con l’aggiunta di qualche bonus per prendere, per il momentoresta sullo sfondo) più 34-35 per l’obbligo che scatterebbe a determinate condizioni. Esattamente come vi raccontiamo da ieri. Per Bentancur si viaggia sui 25 milioni, almeno questa è la richiesta della Juve che deve il 30% al Boca. No stop per arrivare alla definizione, doppia pista e filo diretto Juve-Tottenham.FOTO: Twitter Juve