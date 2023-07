Torreira, la foto social e la verità sulla Lazio

Il calciomercato è bello perché imprevedibile e basta una foto per scatenare l’entusiasmo dei tifosi. Poi, però, diventa un giochino pericoloso perché qualcuno – più di qualcuno – sostiene che la Lazio è al traguardo, invece è esattamente il contrario. Lucas Torreira ha pubblicato su Instagram un indizio importante: volo con bandiera italiana. Tutto questo ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi della Lazio: i contatti con il Galatasaray vanno avanti da tempo, Torreira stima parecchio Sarri, gli piacerebbe essere allenato da lui. Nei giorni scorsi abbiamo aggiunto come Torreira resti un nome apprezzatissimo nella ristretta lista dei registi (l’altro nome è Samuele Ricci, da fine marzo), ma il Galatasaray per ora chiede più dei 15 milioni che la Lazio vorrebbe mettete sul tavolo. La situazione va seguita, il nome resta caldo, ma senza inventare. Torreira ha depistato, ha giocato sui social, qualcuno ha abboccato. Ora non è tempo di mercato, più avanti capiremo meglio, in attesa del preliminare di Champions con il Galatasaray. Vedremo se la situazione si sbloccherà prima, il club turco deve prendere almeno un altro centrocampista, quindi è possibile che presto ci siano aggiornamenti. Pablo Bentancur, agente di Torreira, è il primo a spingere per il trasferimento, ma per il momento si trova in Svizzera. Ulteriore conferma che i social fanno brutti scherzi…

#Torreira si offre anche alla #Lazio (come un anno fa) — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 16, 2022



Foto: Instagram Torreira / Instagram Torreira