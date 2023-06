Il retroscena: perché Torreira è una priorità per Sarri

Lucas Torreira è una priorità per Maurizio Sarri. Lo aveva chiesto già un paio di anni fa, quando si era insediato da poco sulla panchina della Lazio, ma a quei tempi non c’erano margini. Era stato Torreira a fare un passo verso Sarri perché ama il suo calcio, sarebbe il suo grande desiderio. E soprattutto sarebbe perfetto per il 4-3-3, senza dimenticare l’importanza di Cataldi (che potrebbe giocare anche da mezzala) per una rosa più profonda. Previsto un incontro con il suo agente, il Galatasaray lo apprezza ma lo libererebbe per una cifra da 8-9 milioni più bonus. E sta già pensando al sostituto.

#Torreira si offre anche alla #Lazio (come un anno fa) — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 16, 2022

Foto: Instagram Galatasaray